Uppgifter: Förbereder sig för stor trejd

Den första september betalar Montréal Canadiens sin sista bonus till Carey Price. Därefter uppges Kent Hughes försöka sig på en stor trejd – för att få in en toppcenter.

Kent Hughes och Montréal Canadiens kan vara på väg mot en stor trejd.

Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports

Montréal är i princip klara med sin rebuild och är redo att börja utmana på allvar i slutspelet. Där general manager Kent Hughes är på jakt efter en sista pusselbit inför den kommande säsongen. ”Habs” uppges vara inställda på att få in en till toppcenter.

Och den första september kommer med nya möjligheter. För det är nämligen dagen där Carey Price, den tidigare stormålvakten, får sin sista bonus av klubben. Något som innebär att han sedan kommer att kunna trejdas betydligt enklare till ett bottenlag i utbyte mot draftval och talanger. Något som hade inneburit att Montréal får ett större utrymme under lönetaket.

Det är också just det Kent Hughes sägs vara sugen på. Där ett lag som San José Sharks pekas ut som ett potentiellt lag att ta över Carey Price kontrakt. Inte minst för att de är nära golvet för lönetaket och därmed även har ett behov att ta över ett så pass stort kontrakt (10,5 miljoner dollar till 2026).

Just nu har Montréal Nick Suzuki som förstacenter. Där bakom ser det dock tunnare ut och det är där som kraften kommer att läggas. Under sommaren har de även plockat in backstjärnan Noah Dobson.

Montréal Canadiens lag 25/26

Source: Montréal Canadiens @ Elite Prospects