Uppgifter: Kempe vill dubbla sin lön i LA Kings

Los Angeles Kings vill säkra upp Adrian Kempe på ett långtidskontrakt inom kort.

Nu kommer uppgifter om att NHL-svensken vill dubbla sin lön i en ny överenskommelse.

– Han är en viktig kille i laget, och jag tror att han vill stanna, säger GM, Ken Hollland, i NHL Network Radio.

Adrian Kempe i Los Angeles Kings. Foto: Bildbyrån/Brad Rempel.

När Los Angeles Kings kliver in i 2025/26-säsongen kommer två av lagets nyckelspelare, Adrian Kempe och Anze Kopitar, att sitta på utgående avtal – åtminstone som det ser ut just nu. Kaptenen och den svenske stjärnan var lagets två bästa poängspelare under 2024/25, men står ändå inför en oviss framtid i och med att de tidigare överenskommelserna börjar rinna ut.



Nu, när NHL-klubbens GM, Ken Holland, sätter sig ner för en intervju med NHL Network Radio, kommer en uppdatering.



– Vi har pratat ett par gånger, säger Holland om diskussionerna med Kempes agent, J.P. Barry, och fortsätter:

– Vi kommer att öka takten här. Självklart skulle jag vilja skriva kontrakt med honom. Han är en viktig kille i laget, och jag tror att han vill stanna.



Den nu 28-årige svensken skrev på ett fyraårskontrakt 2022 värt 22 miljoner dollar och har alltså en lönetaksträff på 5,5 miljoner per år. Thefourthperiod, som först uppmärksammar radio-intervjun med Holland, skriver dock att detta nästan kan dubblas när Kempe sätter pennan på pappret igen. Även om parterna inte kommit till de kritiska delarna i förhandlingen uppger sajten nämligen att svensken söker en lön på runt 10 miljoner dollar i sitt nästa kontrakt.



– Jag måste komma igång på den fronten. Självklart vill jag säkra upp honom på ett långtidskontrakt, han är en riktigt viktig del av laget, säger Hollan om sin stjärna som stod för 73 poäng (35+38) på 81 matcher under den gångna säsongen.

Veteranen tar ett år i taget

När det gäller Anze Kopitar är läget lite annorlunda.



Den snart 38-årige veteranen har en lön på 7 miljoner dollar under sitt sista kontraktsår efter att han förlängt 2023. Samtidigt finns säkerligen tankar på framtiden på isen, trots att han stod för hela 67 poäng (21+46) intill Kempe under 2024/25.



– I Kopitars fall så vill han ta det ett år i taget. Han kommer att bedöma var han befinner sig i slutet av säsongen. Jag respekterar det, han har förtjänat den rätten. Jag vet att han är exalterad inför det kommande året och någon gång längre fram kommer vi att prata om följande säsong, säger Holland i NHL Network Radio.



För Kempe pågår allt detta samtidigt som han har OS 2026 vid horisonten. Tillsammans med Lucas Raymond, Rasmus Dahlin, Victor Hedman, William Nylander och Gabriel Landskog blev han nämligen i juni uttagen som en av Sveriges sex första spelare till turneringen.

