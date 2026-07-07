Claude Giroux stannar i Ottawa Senators.

Foto: Sergei Belski-USA TODAY Sports / USA TODAY Sports

När free agency öppnade var Claude Giroux ett av de stora namnen. Nu är vi en vecka in på den öppna marknaden och 38-åringen har ännu inte hittat någon ny klubb. Det har rapporterats om flera intressenter, där Ottawa Senators är en av dem.

Veteranen har spelat där de senaste fyra säsongerna sedan han spenderat hela sin tidigare karriär i Philadelphia Flyers, bortsett från en kort avstickare till Florida Panthers. Nu ser det också ut som att det blir en fortsättning där. Enligt Elliotte Friedman kommer han att spela för Senators även nästa säsong.

Claude Giroux stannar i Ottawa Senators

Den gångna säsongen blev det 49 poäng på 82 matcher.

Men även om centern inte är vad han en gång var är det en populär figur i omklädningsrummet. Samtidigt som han bidrar med rutin och ledarskap på isen. Claude Giroux har gjort 1450 matcher i NHL, slutspel inräknat.

Under sin tid som hockeyspelare har han vunnit VM, World Cup och junior-VM.