Uppgifter: Storstjärnan tänker inte förlänga

Anze Kopitar gör sin 20:e säsong i Los Angeles Kings i vinter.

Det kan också bli hans sista.

Enligt Daily Faceoffs reporter Jason Gregor väntas veteranen inte skriva på ett nytt avtal med klubben.

Anze Kopitar.

Foto: Kiyoshi Mio/Imagn Images/Bildbyrån

Anze Kopitar tog steget från spel i Hockeyallsvenskan med Södertälje raka vägen in i NHL 2006 och sedan dess har Kopitar varit en nyckelspelare i Los Angeles Kings.

I vinter gör Kopitar sin 20:e säsong i klubben – en säsong som också ser ut att bli hans sista. Enligt Daily Faceoffs reporter Jason Gregor väntas den snart 38-årige centern inte skriva på ett nytt avtal efter att hans nuvarande kontrakt löper ut nästa sommar.

– Folk i Los Angeles rapporterar att det här blir Anze Kopitars sista säsong och att han inte skriver något nytt kontrakt. Han kommer att ha gjort sitt och det här kommer från killar som (Dennis) Bernstein som verkligen har koll, säger Gregor i podcasten DFO Rundown.

Klubbens näst poängbästa spelare någonsin

Tidigare i somras berättade general managern Ken Holland i en intervju med Sirius XM NHL Network att han hört sig för kring en förlängning för veteranen, men att Kopitar vill ta ett år i taget för att se var han står i slutet av säsongen.

– Jag respekterar det. Han har förtjänat det, sade Holland då.

Förra säsongen noterades Anze Kopitar för 67 poäng (21+46) på 81 matcher för Kings. Totalt har han producerat 1 278 poäng på 1 454 matcher för Kings, vilket gör honom till klubbens näst poängbästa spelare genom alla tider bakom Marcel Dionne (1 307).

På meritlistan har Kopitar två Stanley Cup-titlar (2012 och 2014) samt två Selke Trophy-utmärkelser (2016 och 2018) och tre Lady Byng Trophy-utmärkelser (2016, 2023 och 2025).