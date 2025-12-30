Uppgifter: Bjuds ut till klubbar

Andrew Mangiapane har fått se sin istid sjunka i Edmonton Oilers.

Nu uppger insidern David Pagnotta att forwarden bjuds ut till andra NHL-klubbar.

Andrew Mangiapane.

Foto: Maddy Grassy/AP/Alamy

Andrew Magniapanes flytt till Edmonton Oilers har inte blivit någon succé för den tvåfaldige kanadensiske VM-forwarden.

29-åringen har producerat elva poäng (5+6) på 39 matcher för Oilers och har de senaste tre veckorna snittat under elva minuters istid per match. Nu kan forwarden vara på väg bort från Alberta-klubben.

Har en no-trade-klausul

Enligt insidern David Pagnotta bjuds Mangiapane ut till andra NHL-klubbar av Oilers. 29-åringen har dock kontroll över var han kan komma att hamna, då han har en full no-trade-klausul inskrivet i sitt kontrakt vilket gör att han behöver godkänna en flytt.

Enligt både Pagnotta och Sportsnets insider Elliotte Friedman ska Mangiapane emellertid vara villig att göra det för en flytt till en annan Stanley Cup-utmanare eller någon annan klubb där han skulle passa in bättre.

Trejdades förra sommaren

Andrew Magniapane har tidigare i karriären varit en produktiv spelare i Calgary Flames, där han säsongen 2021/22 gjorde 35 mål och 55 poäng på 82 matcher och därefter hade två raka säsonger med 40 poäng eller fler. Därefter trejdades han från Calgary till Washington sommaren 2024, där han under fjolårssäsongen producerade 28 poäng (14+14) på 81 matcher.

29-åringen har ett år kvar på kontraktet, som har en lönetaksträff på 3,6 miljoner dollar.

Source: Andrew Mangiapane @ Elite Prospects