NHL

Uppgifter: Nylander får ny NHL-chans

Publicerad 26 augusti 2026 07:26
Rasmus Kågström
Rasmus Kågström
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Alexander Nylander spenderade hela fjolårssäsongen i AHL med Toronto Marlies. Nu får svensken chansen att spela till sig ett NHL-kontrakt med Calgary Flames, rapporterar Puckpedia.

Alexander Nylander har tidigare kopplats ihop med en SHL-flytt.
Alexander Nylander har tidigare kopplats ihop med en SHL-flytt.
Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Alexander Nylander får en ny chans att slå sig in i NHL.

Efter att ha spenderat hela fjolårssäsongen i Toronto Marlies på ett AHL-kontrakt uppges den svenske forwarden nu ha skrivit på ett provspelskontrakt med Calgary Flames. Det uppger Puckpedia.

Flames har i skrivande stund inte offentliggjort kontraktet.

Har kopplats samman med Sverige-flytt

Nylander kommer från sin poängmässigt bästa säsong i seniorkarriären, där han var en nyckelspelare för det Marlies som gick hela vägen och vann Calder Cup-slutspelet. I grundserien noterades 28-åringen för 53 poäng (24+29) på 65 matcher för Marlies, innan han i slutspelet stod för sex mål och totalt sju poäng på 24 matcher.

Den VM-meriterade forwarden har inför den här säsongen ryktats vara aktuell för en återkomst till Sverige. Detta sedan det i en hovrättsdom gällande en tvist med en bostadsförening stått "som det ser ut nu kommer han att lämna Kanada när hans kontrakt löper ut och i stället  – från och med höstsäsongen 2026 – börja spela hockey i Sverige", enligt Expressen.

Född i Calgary

Skulle Nylander lyckas spela sig till ett NHL-kontrakt och en plats i Flames blir det i sådana fall hans sjätte NHL-klubb i karriären. Noterbart är att Calgary är staden där både han och storebror William Nylander är födda, då pappa Michael Nylander spelade i Flames under åren som bröderna föddes.

28-åringen, som draftades som åttonde spelare totalt i NHL-draften för tio år sedan, har under sin karriär spelat totalt 126 NHL-matcher för Buffalo, Chicago, Pittsburgh, Columbus och Toronto.

Source: Alexander Nylander @ Elite Prospects

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