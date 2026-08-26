Uppgifter: Nylander får ny NHL-chans

Alexander Nylander har tidigare kopplats ihop med en SHL-flytt.

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Alexander Nylander får en ny chans att slå sig in i NHL .

Efter att ha spenderat hela fjolårssäsongen i Toronto Marlies på ett AHL -kontrakt uppges den svenske forwarden nu ha skrivit på ett provspelskontrakt med Calgary Flames . Det uppger Puckpedia .

Flames har i skrivande stund inte offentliggjort kontraktet.

Har kopplats samman med Sverige-flytt

Nylander kommer från sin poängmässigt bästa säsong i seniorkarriären, där han var en nyckelspelare för det Marlies som gick hela vägen och vann Calder Cup-slutspelet. I grundserien noterades 28-åringen för 53 poäng (24+29) på 65 matcher för Marlies, innan han i slutspelet stod för sex mål och totalt sju poäng på 24 matcher.

Den VM-meriterade forwarden har inför den här säsongen ryktats vara aktuell för en återkomst till Sverige. Detta sedan det i en hovrättsdom gällande en tvist med en bostadsförening stått "som det ser ut nu kommer han att lämna Kanada när hans kontrakt löper ut och i stället – från och med höstsäsongen 2026 – börja spela hockey i Sverige", enligt Expressen .

Född i Calgary

Skulle Nylander lyckas spela sig till ett NHL-kontrakt och en plats i Flames blir det i sådana fall hans sjätte NHL-klubb i karriären. Noterbart är att Calgary är staden där både han och storebror William Nylander är födda, då pappa Michael Nylander spelade i Flames under åren som bröderna föddes.

28-åringen, som draftades som åttonde spelare totalt i NHL-draften för tio år sedan, har under sin karriär spelat totalt 126 NHL-matcher för Buffalo, Chicago, Pittsburgh, Columbus och Toronto.