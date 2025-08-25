För några år sedan vann Tyson Barrie poängligan för backar i NHL.

Men nu väljer han att avsluta karriären – 34 år gammal.

Tyson Barrie har lagt skridskorna på hyllan. Foto: AP Photo/Alamy

Under söndagen spelade Colorado Avalanche en veteranmatch mot alumner från University of Denver, där bland annat Peter Forsberg var med och spelade.

Men en spelare som oväntat dök upp och spelade i veteranmatchen är 34-årige Tyson Barrie. Han spelade i NHL så sent som förra säsongen då han gjorde 13 matcher i Calgary Flames. Nu bekräftar dock Barrie att hans hockeykarriär är över, vilket gjorde att han var med och spelade i veteranmatchen.

– Det går fort i hockey. Jag var osäker kring vad jag ville göra ett tag innan jag landade i ett beslut. Nu är det coolt att vara här. Jag är väldigt tacksam för karriären som jag har haft, alla vänner som jag har fått och det är kul att få göra sådant här nu. Det gick fort, jag trodde inte att jag skulle ta på mig utrustningen igen redan nu, säger han i en intervju med DNVR Avalanche podcast i samband med evenemanget.

Tyson Barrie vann poängligan för backar i NHL

Tyson Barrie draftades av Colorado Avalanche i tredje rundan av NHL-draften 2009 och gjorde sedan debut för ”Avs” i NHL säsongen 2011/12. Han etablerade sig sedan som en ordinarie back i Colorado under säsongen 2013/14 och utvecklades snabbt till en toppback i NHL. Barrie gjorde då 50+ poäng under tre säsonger och som bäst stod han för 59 poäng på 78 matcher för Avalanche under säsongen 2018/19.

2019 trejdades Barrie efter 484 matcher i Colorado Avalanche. Han skickades sedan till Toronto Maple Leafs som en del av ”Nazem Kadri-trejden. Det blev dock bara en säsong i Toronto innan han i stället skrev på för Edmonton Oilers som free agent 2020. I Oilers hade Barrie en kanonsäsong 2020/21 med 48 poäng på 56 matcher och han vann därmed backarnas poängliga i NHL. Han spelade i Edmonton fram till 2023 då han trejdades till Nashville Predators i utbyte mot Mattias Ekholm. Efter en och en halv säsong i Nashville flyttade han i fjol till Calgary Flames.

Men nu är karriären över. Tyson Barrie spelade totalt 882 NHL-matcher och gjorde 508 poäng över 14 säsonger i ligan.

Source: Tyson Barrie @ Elite Prospects