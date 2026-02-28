Dallas Stars frigör stort lönetaksutrymme inför trade deadline – men beskedet kommer till ett högt pris. Tyler Seguin blir borta resten av grundserien och slutspelet efter sin knäoperation.

Tyler Seguin har spelat klart den här säsongen – vilket ger Dallas Stars massor med lönetaksutrymme att jobba med inför trade deadline. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Dallas Stars är på väg att få rejält med utrymme under lönetaket inför NHL:s trade deadline nästa fredag. Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman håller klubben på att färdigställa pappersarbetet för att officiellt anmäla centerstjärnan Tyler Seguin som borta resten av grundserien och slutspelet.

Genom att placera Seguin på listan över långtidsskadade får Stars full lönetaksavlastning inför deadline.

There is word Dallas filed paperwork declaring Tyler Seguin out for the rest of the regular season & playoffs.



By doing this, Stars get full cap relief heading into trade deadline.



Feel for Seguin, who underwent surgery for a torn ACL. Wanted to return, but couldn’t. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) February 27, 2026

Seguin har missat de senaste 31 matcherna efter att ha genomgått en operation för ett avslitet främre korsband. Förhoppningen var att han skulle kunna återvända senare under säsongen, men med det senaste beskedet står det klart att någon comeback inte blir aktuell i år.

Dallas Stars kan förstärka laget – frigör 7,7 miljoner dollar under lönetaket

Att Seguin nu missar även ett eventuellt slutspel innebär att Dallas kan använda hela hans lönetaksbelastning för att förstärka laget. Tidigare hade klubben kunnat utnyttja utrymmet om han bara missat grundserien, men med de nya reglerna kring lönetaket i slutspelet hade man då inte kunnat spela både nyförvärv och Seguin i samma match.

Seguin är inne på det sjunde året av sitt åttaårskontrakt med en lönetaksbelastning på 9,85 miljoner dollar. Utan hans avlastning låg Stars omkring två miljoner dollar över taket. Nu frigörs i stället cirka 7,7 miljoner dollar att använda inför deadline.

Det öppnar för att Dallas kan jaga både en topp nio-forward och en back som kan komplettera Thomas Harley, som haft det tufft med sina backpartners under säsongen.

Samtidigt måste klubben tänka långsiktigt. Om man värvar spelare med kontrakt över kommande säsonger behöver de rymmas under nästa års lönetak – då Seguins kontrakt åter räknas in, förutsatt att han kan spela. I sommar beräknas Dallas ha runt 16,5 miljoner dollar i lönetaksutrymme, inklusive Seguins avtal, men man behöver också skriva nya kontrakt med Jason Robertson, Jamie Benn och Mavrique Bourque samt flera breddspelare.

För Seguin är beskedet ännu ett tungt bakslag i en skadepräglad karriär. Det är tredje gången på sex säsonger som han missar mer än två tredjedelar av en säsong, efter tidigare problem med en höftskada.

Han avslutar årets säsong med sju mål och tio assist, totalt 17 poäng på 27 matcher.

