De lagen är vidare – Dahlin klev fram

Två till lag har kvalificerat sig till andra rundan av Stanley Cup-slutspelet. Både Vegas Golden Knights och Buffalo Sabres stängde i natt igen sina matchserier.

Stanley Cup-slutspelet rullar vidare och vi har nu två ytterligare lag som har vunnit sina serier i första rundan. Buffalo och Vegas blev i natt det sjätte och sjunde laget att kvalificera sig vidare.

Sabres stängde serien borta mot Boston genom att vinna match sex. Rasmus Dahlin klev då fram med två assist i 4-1-segern. Alex Tuch, Mattias Samuelsson, Zach Benson och Josh Norris var då målskyttarna för Buffalo. David Pastrnak gjorde Bostons enda mål.

Därmed stängdes serien och Buffalo är vidare i slutspelet för första gången på 19 år.

— Självklart kommer vi att njuta av det vi åstadkom i kväll, men det finns fortfarande mer att göra. Det är inspirerande. Det har gått lång tid, särskilt för mig och Rasmus Dahlin som har varit här. När man når hit vet man inte hur många sådana här möjligheter man får under sin karriär. Man måste ta vara på dem och göra det mesta av dem, säger Tage Thompson till NHL.com.

Vegas å andra sidan vann match sex med 5-1 och även de tog hem serien i match sex. Brett Howden, Mitch Marner (två mål), Colton Sissons och Cole Smith var målskyttarna i nattens seger. Kailer Yamamoto var den som nätade för Kraken.

Golden Knights kommer nu att möta Anaheim i nästa runda. Samtidigt ställs Buffalo mot vinnaren av Montréal och Tampa Bay, den serien har nu gått till sju matcher.