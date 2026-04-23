TV: Avgör i andra övertidsperioden

Minnesota-svenskarna gjorde sitt i tredje slutspelsmötet med Dallas, men det räckte inte. I andra övertidsperioden kom avgörandet från Wyatt Johnston.

Långt in på torsdagsmorgonen, svensk tid, pågick fortfarande nattens slutspelsmöte mellan Minnesota Wild och Dallas Stars. De förstnämnda hade nämligen tappat sin 3–2-ledning, och kunde sedan inte resa sig för att avgöra efter ordinarie tid. Istället, i andra övertidsperioden, klev Wyatt Johnston fram för gästerna.

Danila Yurov hade strax innan fått två minuter för ”Delay of game” och 3–4 trillade in bakom Jesper Wallstedt – i boxplay.

På det stora hela gjorde dock den svenske 23-åringen en bra match. 32 av 36 möjliga skott räddades, så precis som sina blågula lagkamrater gjorde han helt enkelt sitt. Marcus Johansson och Joel Eriksson Ek hade själva sett till att vända mötet under första halvan, genom att utjämna från 0–2 till 2–2. Även Jonas Brodin noterades för en poäng, men som framspelare till 3–2. Kort sagt låg dessa bakom allt för Wild under natten.

I och med 3–4-förlusten ligger nu Minnesota även under i matchserien med 1–2.

