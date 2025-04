TV: Här är Ovetjkins samtliga 895 NHL-mål

Den sjätte april 2025 slog Aleksandr Ovetjkin alla tiders målrekord i NHL. Här kan du se samtliga mål under karriären.

Wayne Gretzkys rekord på 894 mål, ett rekord som stått sig sedan 1999, är till sist slaget. I matchen mot New York Islanders under söndagskvällen slog Alex Ovetjkin till, i powerplay förstås, och passerade The Great One. Passande nog behövde Ovetjkin exakt lika många matcher för att göra 895 mål som Gretzky behövde för att göra 894.

Hela matchen avbröts efter målet och en ceremoni med bland annat NHL-bossen Gary Bettman och – förstås – Wayne Gretzky drog igång. Ovetjkin avslutade det hela med att hålla ett tal på isen, där han bland annat hyllade sin familj.

Rekordmannen Ovetjkin hamnat i rampljuset för mer än rekordjakten. Hans stöd för Vladimir Putin har ofta vart ifrågasatt – och inte minst sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022.

TV: Här kan du se alla Ovetjkins 895 mål