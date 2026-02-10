Trump: ”Kina kommer avsluta all hockey i Kanada”

Donald Trump är inget jättefan av ett eventuellt handelsavtal mellan Kina och Kanada.

Nu kommer han med ett nytt utspel – om att Kina kommer att ta slut på hockeyn i Kanada.

”De kommer permanent att lägga ner Stanley Cup”, skriver den amerikanska presidenten i ett inlägg på Truth Social.

Donald Trump fortsätter att försöka vända opinionen mot ett handelsavtal mellan Kanada och Kina. I ett utspel i natt skriver presidenten att Kanada har behandlat USA orättvist i decennier.

”Avtalet kommer att äta upp Kanada”, skriver han på Truth Social och fortsätter.

”Det första Kina kommer göra är att avsluta all hockey som spelas i Kanada och permanent lägga ner Stanley Cup”.

Även tidigare har den amerikanska presidenten gjort ett liknande uttalande.

Tidigare har Kanadas och presidenten Mark Carneys vilja att genomföra detta, beskrivits som ett steg bort från USA. Detta i BBC.