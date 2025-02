Tränaren bekräftar: Elias Pettersson dras med skada

I helgen återupptas NHL:s grundserie efter 4 Nations-uppehållet.

Då riskerar Elias Pettersson att missa Vancouvers match mot Vegas.

Den svenske Vancouver-stjärnan dras med skadebekymmer bekräftar tränaren Rick Tocchet för Sportsnet.

Elias Petterssons istid i 4 Nations Face-Off sjönk för varje match som Tre Kronor spelade och han loggade bara strax under tio minuters istid i den avslutande matchen mot USA.

Nu bekräftar Vancouver Canucks tränare Rick Tocchet för Sportsnet att Pettersson återvänt från stjärnturneringen med en skada.

Vilken typ av skada det rör sig om bekräftar inte Tocchet, men skadan ska ha uppstått under 4 Nations och gör att han är osäker till spel i helgens återstart i NHL där Vancouver ställs mot Vegas Golden Knights. Tillsammans med skadade stjärnbacken Quinn Hughes klev Pettersson av gårdagens lagträning tidigt.

Tung säsong i Vancouver

Den 26-årige stjärncentern har inte varit i närheten av de senaste säsongernas poängskörd under denna säsong, då han efter 49 matcher noterats för 34 poäng. Det står att jämföra med de 102 poäng han gjorde för Canucks under säsongen 2022/23 och de 89 poäng han gjorde under fjolårssäsongen.

Säsongen har annars präglats mycket av den konflikt som pågått mellan honom och den tidigare lagkamraten J.T. Miller, en konflikt som till slut fick lösas genom att Miller trejdades till New York Rangers.

Pettersson noterades inte för några poäng i 4 Nations med Tre Kronor.