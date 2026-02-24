Stanley Cup-vinnaren trejdas efter åtta år

Sedan 2017 har Samuel Girard varit en del av Colorado Avalanche backsida. Nu trejdas Stanley Cup-vinnaren mot Pittsburgh Penguins Brett Kulak.

Samuel Girard firar Stanley Cup-vinsten 2022 (vänster). Foto: Bildbyrån (montage).

Den första större trejden inför deadline i NHL har nu genomförts.

Under tisdagen meddelar Colorado Avalanche och Pittsburgh Penguins att man kommit överens om att byta backarna Samuel Girard och Brett Kulak mot varandra. Detta efter att de förstnämnde funderat på en liknande lösning under fyra hela år, enligt insidern Frank Seravalli.

Pittsburgh får Stanley Cup-vinnaren Girard, som varit en del av Colorado sedan 2017, samt ett val i andra rundan av NHL-draften 2028. Colorado, på andra sidan, tar emot den äldre Brett Kulak som bevisat sig under de senaste årens slutspel. Detta med Edmonton Oilers där han spelade mellan 2022 och 2025, innan trejden i december där Tristan Jarry gick åt andra hållet.

Tog hjälp 2023: ”Lett till alkoholmissbruk”

Under sin tid i Colorado Avalanche var Samuel Girard under en period inskriven i NHL:s assistansprogram. Säsongen var 2023/24 och anledningen var att han ville få hjälp med svår ångest och alkoholmissbruk.

“Jag har fattat ett beslut att ta hand om min psykiska hälsa och kommer att gå in i behandling för svår ångest och depression, som förblivit obehandlad under för lång tid vilket lett till alkoholmissbruk”, skrev Girard då i ett inlägget.