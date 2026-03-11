Toronto förlorade igen – trots Nylanders mål

Montreal vann med 3–1 mot Toronto

Phillip Danault matchvinnare för Montreal

Andra raka segern för Montreal

Onsdagens match i Bell Centre blev den åttonde raka utan seger för Toronto när laget mötte Montreal på bortaplan i NHL. Slutresultatet blev 3–1 (2–0, 0–1, 1–0) till Montreal.

Montreal–Toronto – mål för mål

Oliver Kapanen gav Montreal ledningen efter fyra minuter efter förarbete av Alex Newhook och Ivan Demidov. Efter 14.41 gjorde också laget 2–0 genom Phillip Danault efter förarbete från Kaiden Guhle och Lane Hutson.

Efter 14.33 i andra perioden slog William Nylander till på pass av Easton Cowan och reducerade åt Toronto.

Jake Evans stod för målet när Montreal punkterade matchen med ett 3–1-mål med 28 sekunder kvar att spela med assist av Mike Matheson. 3–1-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Montreal nu ligger på tredje plats i tabellen och Toronto är sist, på åttonde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Montreal och Toronto den här säsongen. Montreal Canadiens har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Toronto Maple Leafs vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Montreal tar sig an Ottawa i nästa match borta torsdag 12 mars 00.30.

Montreal–Toronto 3–1 (2–0, 0–1, 1–0)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (4.46) Oliver Kapanen (Alex Newhook, Ivan Demidov), 2–0 (14.41) Phillip Danault (Kaiden Guhle, Lane Hutson).

Andra perioden: 2–1 (34.33) William Nylander (Easton Cowan).

Tredje perioden: 3–1 (59.32) Jake Evans (Mike Matheson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-1-1

Toronto: 0-2-3

Nästa match:

Montreal: Ottawa Senators, borta, 12 mars 00.30