Toronto fortsätter att förlora: ”Det som händer då”

William Nylander öser in poäng och gör sitt för att rädda Toronto Maple Leafs. Ändå står man nu på fyra raka förluster efter OS.

– Det var en bättre insats, säger svenske stjärnan själv efter nattens 2–3 mot Philadelphia Flyers.

För åttonde gången i karriären har William Nylander nått 20 mål i NHL. Detta när han återigen räddade sitt Toronto sent i en match (se statistiken nedan). Mötet med Philadelphia Flyers slutade dock ändå i en 2–3-förlust, via straffar, vilket innebär att man fortfarande jagar den där första segern efter OS-uppehållet.

Den svenske stjärnan har samtidigt gjort sitt för att laget ska lyfta. Målet var hans fjärde poäng på dessa fyra matcher, och därefter var han den enda Leafs-spelaren som satte sitt försök i straffläggningen.

– Det var en bättre insats. Vi hade många chanser, men hittade bara inte nätet. Jag menar, det är det som händer när man inte har haft så många chanser under ett par matcher och man måste jobba extra hårt för att de ska gå in, säger Nylander själv efter nya förlusten.

– Bra kämpat av vår grupp ikväll. Riktigt bra andra period. Vi hade många chanser, vi tog inte vara på dem, men jag tyckte att vårt spel var bra överlag. Utvisningarna i första perioden stoppade oss lite, men överlag tyckte jag att laget tävlade hårt, spelade bra försvarspel, gjorde många bra saker, säger Torontos tränare Craig Berube.

Fortsätter William Nylander i detta tempo når han 30 mål och 53 assist innan grundseriens slut. En bit ifrån fjolåret, men då har han missat 17 matcher på grund av skada.