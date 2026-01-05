Han utgick skadad innan nyåret. Nu sätter Toronto Maple Leafs upp William Nylander på skadelistan. Det ska däremot handla om enbart ett så kallat ”roster management move”.

Toronto sätter upp William Nylander på skadelistan.

Foto: Kamil Krzaczynski-Imagn Images.

William Nylander har gjort 41 poäng på 33 matcher i Toronto den här säsongen och har varit en av våra främsta svenskar i NHL den här säsongen. Stjärnan förväntas också vara en toppspelare för Sverige i OS som drar igång om en dryg månad.

Natten till den 28 december utgick han däremot skadad.

Och nu sätter Toronto upp honom retroaktivt på skadelistan. Det innebär att han kommer att vara borta i minimum en vecka och vi kan därför anta att han inte kommer att spela de närmsta matcherna. Det är däremot positivt att det är injury reserve och inte long time injury reserve som han hamnar på. I sådana fall hade han varit tvungen att vila från spel i minst 24 dagar och tio matcher.

För Toronto ger det här dem möjligheten att kalla upp en spelare från AHL utan att påverka lönetaket. Enligt rapporter från Nordamerika är det också därför de väljer att göra så här. Enligt medier har det inte kommit något bakslag i hans rehab. Det återstår nu att se när William Nylander kan vara tillbaka i spel.

Source: William Nylander @ Elite Prospects