I natt åkte Toronto Maple Leafs på sin sjunde raka förlust.

Storstjärnan Auston Matthews har gått mållös i elva raka matcher – och nu uppges hans framtid i klubben inte vara självklar.

– De kommer att sätta sig ner och diskutera det efter säsongen, säger Sportsnets insider Elliotte Friedman.

Det har varit jobbigt för Auston Matthews och William Nylander i Toronto efter OS-uppehållet. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Toronto Maple Leafs fortsätter att vara i fritt fall i NHL.

Slutspelsplatsen var långt bort redan innan OS-uppehållet, men sedan dess har slutspel blivit en omöjlighet för storklubben. Sedan NHL återupptogs har Toronto spelat sju matcher – och förlorat allihop. På de matcherna har Toronto bara lyckats göra 14 mål framåt – och släppt in hela 32 mål. Leafs är därmed det näst sämsta laget i den östra konferensen, där endast New York Rangers är sämre.

I natt tog Toronto visserligen ledningen hemma mot Tampa Bay Lightning, men däremot kollapsade laget direkt efteråt. När den första perioden var slut hade Tampa Bay spurtat ifrån till en 4-1-ledning efter att ha gjort fyra mål inom loppet av tio minuter. Slutresultatet skrevs sedan till 5-2 för Lightning, medan Toronto blev utbuade av hemmapubliken.

Auston Matthews tunga säsong i Toronto Maple Leafs

Någon som har hamnat i blickfånget under Torontos kris är lagkaptenen och storstjärnan Auston Matthews. Han har haft en tung säsong, framför allt målmässigt – även om han ändå är lagets interna skyttekung. För två år sedan gjorde Matthews hela 69 mål på 81 matcher och vann NHL:s skytteliga överlägset. Sedan han tog över som lagkapten har produktionen däremot tagit stryk. I fjol blev det 33 mål och hittills den här säsongen har han gjort 26 mål och trendar just nu mot 34 mål med sitt nuvarande snitt per match. Alltså skulle han kunna landa in på 67 mål de två senaste säsongerna – efter att ha gjort hela 69 mål under en och samma säsong för två år sedan.

Matthews befinner sig just nu i en elva matcher lång måltorka. När Toronto Maple Leafs nu ser ut att gå mot en ombyggnad av truppen har spekulationer tagit fart om Matthews framtid. Insidern Elliotte Friedman svarar nu på ryktena om Auston Matthews.

– Det fanns ingen chans att han skulle bli trejdad innan deadline. Det jag hör är däremot att de kommer att sätta sig ner och diskutera saken efter säsongen. De kanske inte tar det snacket direkt utan de kanske väntar lite för att se hur saker och ting utvecklas. Sedan får vi se vad Matthews vill och vad de bestämmer sig för att göra, säger Friedman i Sportsnets ”Saturday Headlines”.

Elliotte Friedman: ”Tror inte Matthews sagt att han vill lämna”

Innan Auston Matthews skrev på sitt massiva kontrakt, som gör honom till NHL:s näst bäst betalda spelare, ska stjärnan ha meddelat Toronto att han ville stanna i klubben så länge de fortfarande var konkurrenskraftiga. När laget nu kommer att missa slutspel och går mot en osäker framtid ha det lett till spekulationer om att Matthews skulle kunna ledsna på situationen.

Det avfärdar dock Sportsnets insider Elliotte Friedman.

– I nuläget tror jag inte att han har gett dem någon indikation på att han är missnöjd eller vill lämna. Men vi får se efter säsongen, säger Friedman.

Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 2–5 (1-4,0-0,1-1)

Toronto: Matias Maccelli (13), Nicholas Robertson (13).

Tampa Bay: Ryan McDonagh (5), Jake Guentzel (27), Corey Perry (12), Oliver Bjorkstrand (11), Brandon Hagel (29).

Source: Auston Matthews @ Elite Prospects