Tommy Salo rankar de tio bästa målvakterna genom tiderna – däribland Martin Brodeur, Patrick Roy och Dominik Hasek. Foto: Bildbyrån & Alamy (montage)
Tommy Salo rankar de tio bästa målvakterna genom tiderna – däribland Martin Brodeur, Patrick Roy och Dominik Hasek. Foto: Bildbyrån & Alamy (montage)
NHL

Tommy Salo: Världens tio bästa målvakter genom tiderna

Publicerad 03 juli 2026 12:00
Tommy Salo
Tommy Salo
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Tommy Salo har gnuggat geniknölarna. Här är hans lista över de tio bästa målvakterna genom hockeyhistorien.

Vilka är egentligen NHL bästa målvakter genom alla tider – och platsar någon svensk på topp tio?

Tommy Salo är en av Sveriges bästa målvakter genom tiderna och krönikör på hockeysverige.se. Han fick i uppdrag att läsa på, googla och göra allt man kan tänka sig för att få ihop sin topp tio-lista.

– Det var såklart inte enkelt med tanke på att NHL har funnits i över 100 år och har vimlat av skickliga målvakter, säger Salo.
– Men någon svensk på topp tio fick jag inte in, även om Henrik Lundqvist och Pelle Lindbergh båda storspelade i ligan. Hade jag rankat elva målvakter hade nog ”Henke” hamnat där.

Så här ser i alla fall min lista ut.

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Den här artikeln handlar om:

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