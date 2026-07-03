Tommy Salo: Världens tio bästa målvakter genom tiderna

Vilka är egentligen NHL bästa målvakter genom alla tider – och platsar någon svensk på topp tio?
Tommy Salo är en av Sveriges bästa målvakter genom tiderna och krönikör på hockeysverige.se. Han fick i uppdrag att läsa på, googla och göra allt man kan tänka sig för att få ihop sin topp tio-lista.
– Det var såklart inte enkelt med tanke på att NHL har funnits i över 100 år och har vimlat av skickliga målvakter, säger Salo.
– Men någon svensk på topp tio fick jag inte in, även om Henrik Lundqvist och Pelle Lindbergh båda storspelade i ligan. Hade jag rankat elva målvakter hade nog ”Henke” hamnat där.
Så här ser i alla fall min lista ut.
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