Tomas Hertl trejdades från San Jose Sharks till Vegas Golden Knights 2024.

Nu avslöjar Sharks-ägaren Hasso Plattner orden från Hertl innan bytesaffären.

– Tomas kom till mig och sade ”Hasso, snälla låt mig lämna”, säger Plattner.

Tomas Hertl krävde att få lämna San Jose Sharks 2024. Foto: Bildbyrån (Montage)

Precis innan fönstret stängde vid Trade Deadline 2024 chockades alla när Tomas Hertl trejdades från San Jose Sharks till Vegas Golden Knights. Bytet gick igenom bara minuter innan deadline och kom som en rejäl överraskning.

Hertl blev sedan ett starkt tillskott för Vegas och förra säsongen gjorde han 32 mål och 61 poäng på 73 matcher. Han kom därmed tvåa i interna skytteligan och trea i interna poängligan. Innan trejden till Nevada hade tjecken spelat 712 matcher under elva säsonger för San Jose Sharks. Han har gjort flest matcher, mål och poäng av någon europé i klubbens historia.

Tomas Hertl vädjade att få lämna San Jose Sharks

Nu berättar Sharks-ägaren Hasso Plattner om hur det gick till när klubben trejdade bort Tomas Hertl. Enligt den tyske ägaren kom bytesaffären till efter en önskan från Hertl att lämna Sharks.

– Tomas kom till mig och sade ”Hasso, snälla låt mig lämna. Jag har spelat här i San Jose Sharks under tio år och har gjort allt för klubben. Jag har fått tre knäskador och om jag får en till är min karriär nog färdig. Jag har inte många år kvar, snälla låt mig gå till en klubb där jag har chansen att vinna Stanley Cup”. Jag svarade och sade ”Tomas, vi släpper dig”. Det är något som jag ångrar än i dag för jag gillade verkligen honom. Vi hade alltid väldigt roligt tillsammans och skojade med varandra. Han hade alltid ett leende på läpparna. Det är en riktigt fin kille, säger Plattner till San Jose Hockey Now.

Tomas Hertl var en publikfavorit i San Jose Sharks under många år. Hans bästa säsong var 2018/19 när Hertl sköt 35 mål och 74 poäng på 77 matcher för Sharks. Han har gjort minst 30 mål tre gånger i sin karriär och gjort över 60 poäng fyra gånger. 31-åringen från Prag har totalt gjort 252 mål och 550 poäng på 794 matcher under sin NHL-karriär.

Source: Tomas Hertl @ Elite Prospects