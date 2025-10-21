Svenske talangen kallas upp – kan göra NHL-debut

Tom Willander kan bli nästa svenske talang att göra NHL-debut den här säsongen.

Under sena måndagskvällen, svensk tid, kallades han tillsammans med Nils Åman upp från AHL till Vancouver Canucks.

Tom Willander.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Tidigare den här säsongsupptakten har Axel Sandin-Pellikka fått chansen att NHL-debutera med Detroit Red Wings.



Snart kan Tom Willander bli nästa svenske talang att få göra sin första match i ligan. Under sena måndagskvällen, svensk tid, kallades den unge backen tillsammans med landsmannen Nils Åman upp från AHL-laget Abbotsford Canucks till NHL-laget Vancouver Canucks.



Willander gallrades bort från Canucks träningsläger inför säsongspremiären i NHL efter att ha spelat tre träningsmatcher med Vancouver under försäsongen.

Sköt första AHL-målet i helgen

I AHL har Willander hunnit med fyra matcher den här säsongen och sköt i helgen sitt första mål i farmarligan i 2–5-förlusten mot Laval Rocket.



Tom Willander draftades som elfte spelare totalt i NHL-draften 2023 och har de senaste två säsongerna spelat collegehockey med Boston University, där han förra säsongen stod för 24 poäng på 39 matcher. Under fjolårssäsongen gjorde Willander även sitt andra JVM med Sverige och under våren fick han möjlighet att debutera i Tre Kronor under Czech Hockey Games i början av maj.



Vancouver spelar sin nästa match under natten till onsdag, svensk tid, då laget gästar Pittsburgh Penguins. Det återstår att se om Tom Willander finns med på lagets blålinje då.