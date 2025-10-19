Tom Willander har presenterat sig i den nordamerikanska proffshockeyn. Den tidigare JVM-backen slog inatt till med sitt första mål i AHL.

Tom Willander gör sitt första AHL-mål. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld och AHL (Laval Rocket).

Efter att Tom Willander till slut kommit överens om ett rookiekontrakt med Vancouver Canucks skickades han i sista stund ner till AHL. Backen hade stått för två assist i en 3–1-seger mot Calgary Flames under försäsongen, men tog inte plats i NHL-truppen till premiären.



Nu har 20-åringen från Stockholm presenterat sig i den nordamerikanska proffshockeyn.



När Abbotsford Canucks jagade revansch på Laval Rocket i nattens AHL-möte klev nämligen Willander fram med ett välplacerat dragskott från blålinjen. Målet innebar 2–2 i mötet och kom i powerplay, efter framspelning av svenske lagkamraten Nils Åman.



I och med att detta är Willanders första säsong efter tiden på college, med Boston University, var detta även hans första mål på proffsnivå.



Se målet i videospelaren ovan.

Ryktades flytta hem: ”Kan uppfylla sin dröm”

Tom Willander stod för en fin fjolårssäsong med spel i både NCAA och Junior-VM, och fick i april chansen att debutera i Tre Kronor. Ändå spreds det rykten om att att en fortsättning på college, eller flytt hem till Sverige, var aktuellt. Till slut kom talangen överens med Vancouver.



– Vi är glada att det är klart. Tom kan uppfylla sin dröm att spela för Vancouver, och kommer kämpa för att slå sig in i laget, sade agenten Todd Diamond i ett uttalande efter avtalet med en lönetaksträff på 800 000 dollar stod färdigt.



Nattens match var den fjärde i AHL för Willander. Målet är hittills hans enda poäng.

Source: Tom Willander @ Elite Prospects