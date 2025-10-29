Tobias Björnfot fick inte göra någon match med Florida Panthers efter att ha blivit uppkallad.

Nu skickas svensken tillbaka ner till farmarlaget för spel i AHL igen.

Tobias Björnfot fick inte spela i Florida Panthers, nu skickas han ner igen. Foto: Alamy (Montage)

För två veckor sedan kallades Tobias Björnfot upp till NHL av Florida Panthers. Han såg därmed ut att få göra säsongsdebut i världens bästa hockeyliga med de regerande mästarna.

Men NHL-chansen uteblev för Björnfot. Han har i stället endast fått sitta på läktaren i åtta matcher. Nu meddelar Florida att de återigen skickar ner Tobias Björnfot till farmarlaget Charlotte Checkers igen, efter att inte ha fått spela en enda match i NHL under sina två veckor med Panthers.

Tobias Björnfots krokiga resa i NHL

2019 draftades Tobias Björnfot i förstarundan, som 19:e spelare, av Los Angeles Kings och han spåddes då en lysande framtid. Backen imponerade direkt i LA Kings och hyllades bland annat av storstjärnan Drew Doughty. Björnfot spelade i Nordamerika direkt efter draften 2019 och till säsongen 2021/22 var han även ordinarie i Kings och spelade i NHL hela säsongen. Men sedan dess har stockholmaren haft det tyngre.

Han skickades ner till AHL av Kings under säsongen 2022/23 och under de efterföljande åren har han aldrig återfått sin ordinarie plats i NHL. Under hösten 2023 hamnade Björnfot återigen utanför Kings och det ledde till att han placerades på waivers. Vegas Golden Knights plockades sedan upp svensken i januari 2024. I Golden Knights spelade han två NHL-matcher och fem matcher för farmarlaget Henderson Silver Knights.

I mars 2024 satte dock även Vegas upp Björnfot på waivers och Florida Panthers tog sedan över svenskens kontrakt. Sedan flytten till Florida har Björnfot endast fått spela i 15 NHL-matcher och mestadels fått spela i farmarligan AHL. I somras skrev han ett nytt ettårskontrakt med Panthers, men återigen verkar det alltså återigen bli svårt för svensken att få speltid hos mästarna.

Under åren i Nordamerika har Tobias Björnfot spelat 134 NHL-matcher över sju säsonger samt gjort 160 matcher i AHL.

