Tobias Björnfot får en ny NHL-chans. Den svenska backen har kallats upp av mästarna Florida Panthers.

Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images.

Efter att säsongen 20/21 spelat 70 matcher för Los Angeles Kings har Tobias Björnfot haft det tufft att etablera sig i NHL. Förra säsongen blev det för det mesta spel med Charlotte Checkers i AHL. Även den här säsongen fick 24-åringen inleda i farmarligan.

Men nu, tre matcher in på säsongen, kommer nästa chans i ligan.

Florida Panthers har nämligen valt att kalla upp backen till NHL-laget. Det efter att Dmitri Kulikov åkt på en skada. Förra säsongen blev det 14 matcher för Panthers och nu få svensken chansen att återigen visa att han ska ha en plats i laget.

Tobias Björnfot har spelat 134 NHL-matcher i sin karriär och gjort 160 matcher i AHL. På meritlistan finns även dubbla U18- och junior-VM för Sverige där han 2019 också vann U18-VM-guld med Småkronorna.