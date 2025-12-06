Sågningen: ”Har spelat skit”

San Jose åkte på en 1–4-förlust mot Dallas i natt.

Då var lagets svenske back Timothy Liljegren självkritisk.

– Jag känner att jag har spelat skit på slutet, säger han till San Jose Hockey Now.

Foto: Ellen Schmidt/AP/Alamy

San Jose Sharks kunde länge och väl matcha topplaget Dallas Stars i nattens bortamatch i Texas.

Laget hade ett 1–1-resultat halvvägs genom den tredje perioden, men därefter kunde bortalaget inte stå emot längre. Med nio minuter kvar att spela kunde Sam Steel sätta det matchvinnande målet sedan Sharks svenske back Timothy Liljegren först tappat markeringen på Stars-forwarden, innan han förlorade kampen om returen framför eget mål.

– Det har hänt lite för ofta för mig den senaste tiden. Jag tar på mig på det och jag måste spela mycket bättre. Jag känner att jag har spelat skit på slutet. Jag måste hitta ett sätt att spela bättre, säger Liljegren självkritiskt till San Jose Hockey Now.

”Jag har inte varit bra nog”

Liljegren fortsätter:

– Den senaste tiden har jag kunnat spela stabilt, innan jag gör ett stort misstag som resulterar i ett baklängesmål. Jag måste spela bra en hel match. Jag tror att jag är minus åtta i plus/minus-statistiken de senaste tre-fyra matcherna (minus nio på de sex senaste matcherna), vilket inte är tillräckligt bra. Jag vill vara en spelare som spelar i vårat toppar och mot deras bästa spelare. Jag har inte varit bra nog.

Efter Dallas 2–1-mål hade San Jose inte längre några svar. Mikko Rantanen ordnade 3–1 med drygt tre minuter kvar innan Miro Heiskanen avrundade målskyttet med sitt 4–1-mål i tom kasse.

– Det var jämnt fram till att de gjorde sitt andra mål. Vi kom ut lite platt i den första perioden, men kom tillbaka i den andra perioden innan vi tappade det i den tredje perioden, säger Liljegren.

En poäng till wild card-platsen

Liljegren lämnade isen poänglös och fick minst istid av Sharks backar i matchen, där han loggade totalt 15 minuter och 48 sekunder. Den här säsongen har den 26-årige backen producerat fyra poäng (0+4) på 23 matcher för Sharks, som ligger på en femteplats i Pacific Division med en poäng upp till Chicago på den sista wild card-platsen i den västra konferensen.

Dallas Stars – San Jose Sharks 4–1

Dallas: Jason Robertson (18), Sam Steel (4), Mikko Rantanen (13), Miro Heiskanen (5).

San Jose: Collin Graf (4).



