Hyllas – efter debuten i nya NHL-klubben

Washington Capitals förlorade stort med 1–4 i Philadelphia.

Efter matchen hyllades dock det svenske nyförvärvet Timothy Liljegren, ny från San Jose Sharks.

San Jose Sharks blev Washington Capitals för Liljegren. Foto: Bildbyrån

Washington Capitals hade en tuff natt i Philadelphia, där man förlorade mot Flyers med hela 1–4.

Men det fanns ljuspunkter i Capitals, där debutanten Timothy Liljegren blockade flest skott i matchen. Men han hyllas också för en annan del i sitt spel.

Lagkamraten Matt Roy om svensken.

– Han gjorde några riktigt bra passningar framåt och fick upp pucken i offensiv zon flera gånger. Det kommer att bli ett fint tillskott till laget för oss.

Bytt klubb – för andra säsongen i rad

Timothy Liljegren, 26, fostrades i Kristianstads IK och tog sig sedan upp via Rögles ungdomslag, hela vägen upp till SHL.

Sedan 2017/18 har han spelat hockey i AHL eller NHL. Efter ett gäng år i Toronto Maple Leafs spelade han för San Jose Sharks i lite mer än ett år innan han nu i natt fick göra sin debut i Washington Capitals.

Source: Timothy Liljegren @ Elite Prospects