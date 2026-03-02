Tidigare JVM-svensken återkallas till NHL

Los Angeles Kings går tungt.

Nu väljer klubben att kalla upp Erik Portillo från AHL-laget Ontario Reign.

Erik Portillo under JVM. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN / kod SH / 180165

Anton Forsberg, 33, höll nollan för Los Angeles Kings när man vann med 2–0 mot Calgary Flames natten till söndag.

Nu får veteranen konkurrens från en annan svensk. Erik Portillo, 25, kallas upp från AHL-laget Ontario Reign.

Under fjolårssäsongen gjorde han sin debut för Kings i en 2–1 seger mot Anaheim Ducks. I bortamatchen räddade han 28 av 29 skott och hade en räddningsprocent på 96%.

Får chansen efter tränarbytet

Nu kanske det är dags igen för göteborgaren att göra något liknande. Sedan NHL-debuten förra året har han gjort 44 AHL-matcher med en räddningsprocent på runt 90% i farmarligan.

Los Angeles Kings, som förlorade fem raka matcher innan den senaste segern, har nu sparkat Jim Hiller som huvudtränare.

Nu får Portillo alltså sin andra chans i ligan, efter att D.J. Smith blivit anställd som Hillers ersättare.

Portillo tog ett JVM-brons 2020 med Juniorkronorna.