Draftad av förebildens klubb: ”Vi är ganska lika”

Minnesota Wild valde Theodor Hallquisth som sjunde svensk i NHL-draften 2025.

Nu får Örebro-löftet chansen att slå sig fram i samma klubb som förebilden, Jonas Brodin.

– Det känns surrealistiskt. Svårt att ta in det, säger han på presskonferensen efter draften.

Theodor Hallquisth och Jonas Brodin. Foto: Minnesota Wild (presskonferens) och Bildbyrån/Matt Kartozian.

När Theodor Hallquisth fick höra sitt namn ropas upp i andra rundan av NHL-draften följde en chock.



Backen, som fick SHL-debutera och spela U18-VM med Småkronorna under den gångna säsongen, hade plötsligt blivit vald som sjunde svensk, men även av ”svenskklubben” Minnesota Wild, med förebilden Jonas Brodin i laget.



På presskonferensen efter draften berättade Hallquisth själv om det hela.



– Det känns surrealistiskt. Svårt att ta in det. Jag försöker njuta av det, men det känns nästan chockartat. Det är en overklig känsla. Det har inte riktigt sjunkit in än, jag är fortfarande lite tagen, säger Hallquisth och fortsätter:

– Jag har försökt att inte spekulera så mycket, för det är nästan omöjligt att gissa vilket lag det ska bli. Men när jag hörde Minnesota säga mitt namn så var det en jättebra känsla. Det är en otroligt bra organisation, jag har bara hört bra saker om dem. Jag känner mig väldigt hedrad att bli en del av deras organisation. Det är bara positivt att det finns många svenskar där. Jag kan lära mig mycket av dem. Det kanske blir en liten hem-känsla.



Talangen får sedan frågan om Brodin, och förklarar.



– Jag har titta mycket på honom. NHL spelas ju mitt i natten i Sverige, så jag har inte sett så mycket därifrån, men på VM har jag sett vartenda byte han gjort. Han är en grym tvåvägsback och skridskoåkare, och jag tycker att vi är ganska lika som spelare även om jag så klart har mycket kvar att lära för att nå hans nivå. Jag ser fram emot att träffa honom och prata med honom.

En av två från Örebro: ”Väldigt roligt”

Även Felix Färhammar, från Örebro, valdes under helgens draft. Detta som en av totalt 30 (!) svenskar.



– Väldigt, väldigt roligt med så många svenskar. Jag är glad för varje svenskt namn som ropas upp. Det är bra killar allihop, vi har haft en riktigt bra grupp i landslaget. Jag är lika glad för de andra som för mig själv, säger Hallquisth på presskonferensen.



18-årige Theodor Hallquisth skrev på ett tvåårskontrakt med Örebro inför 2025/26 och ser därmed ut att få en ordentlig chans att visa upp sig i SHL under säsongen. I och med att Minnesota Wild gjorde valet i andra rundan kan inte heller NHL-klubben skicka över talangen till AHL.



Utöver de tolv noterade SHL-matcherna stod Hallquisth för 27 poäng i J20-laget under 2024/25.