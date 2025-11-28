Väntan är över för svensken – går mot NHL-debut

Efter nästan fem år och 274 AHL-matcher är det äntligen dags. Simon Lundmark kallas upp av Tampa Bay Lightning och går mot NHL-debut.

Simon Lundmark. Foto: Bildbyrån (montage).

När Simon Lundmark lämnade Sverige och Linköping 2021 var det sedan i Manitoba Moose som han fick inleda sin resa i AHL. Att han nu, nästan fem år senare, fortfarande skulle vänta på NHL-debuten var säkerligen inte någon han då hoppades på.

Nu ser den där långa väntan ut att vara över.

Inför fredagens möte med Detroit Red Wings, 18.00 svensk tid, meddelar Tampa Bay Lightning att man har kallat upp den 25-årige svensken från sitt AHL-lag. Ett besked som kommer efter stockholmarens två poäng på sina första 15 matcher i Syracuse Crunch.

Simon Lundmark draftades av Winnipeg Jets i andrarundan 2019 innan han tog en ordinarie plats i Linköping och kom upp i 118 SHL-matcher. Det blev sedan fyra säsonger i AHL med Manitoba Moose, innan han i somras bytte till Tampa Bay Lightning för förhoppningsvis få chansen på den stora scenen.

Som junior gjorde Lundmark flera landskamper för de olika juniorlandslagen, men något U18-VM eller JVM blev det inte för Täby-produkten.

Source: Simon Lundmark @ Elite Prospects