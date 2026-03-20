Dubbla svenskmål i Vancouver

Tampa Bay-seger med 6–2 mot Vancouver

Yanni Gourde avgjorde för Tampa Bay

Andra raka segern för Tampa Bay

Tampa Bay vann mötet i NHL borta mot Vancouver, med 6–2 (1–0, 3–1, 2–1).

Vancouver–Tampa Bay – mål för mål

Jake Guentzel gjorde 1–0 till Tampa Bay efter 17 minuter efter förarbete av Charle-Edouard D’Astous och Ryan McDonagh.

Tampa Bay stod därefter för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick från 0–1 till 0–4 på bara 4.42.

Vancouver reducerade dock till 1–4 genom Liam Öhgren efter 12.06 av perioden.

Efter 7.04 i tredje perioden reducerade Vancouvers Linus Karlsson på nytt framspelad av Marco Rossi. 7.36 in i tredje perioden nätade Tampa Bays Anthony Cirelli på pass av Brandon Hagel och Erik Cernak och ökade ledningen. Efter 10.35 slog Brandon Hagel till framspelad av Nikita Kutjerov och JJ Moser och ökade ledningen för Tampa Bay. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

Anthony Cirelli och Nikita Kutjerov gjorde båda ett mål och två assist för Tampa Bay.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Vancouver på åttonde och sista plats i Pacific division och Tampa Bay på andra plats i Atlantic division.

Lagens första möte för säsongen vann Vancouver med 6–2.

Vancouver–Tampa Bay 2–6 (0–1, 1–3, 1–2)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (17.37) Jake Guentzel (Charle-Edouard D’Astous, Ryan McDonagh).

Andra perioden: 0–2 (20.49) Darren Raddysh (Nikita Kutjerov, Anthony Cirelli), 0–3 (24.16) Yanni Gourde (Darren Raddysh, Pontus Holmberg), 0–4 (25.31) Nikita Kutjerov (Erik Cernak, Anthony Cirelli), 1–4 (32.06) Liam Öhgren (Brock Boeser, Marco Rossi).

Tredje perioden: 2–4 (47.04) Linus Karlsson (Marco Rossi), 2–5 (47.36) Anthony Cirelli (Brandon Hagel, Erik Cernak), 2–6 (50.35) Brandon Hagel (Nikita Kutjerov, JJ Moser).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 2-0-3

Tampa Bay: 3-0-2

Tampa Bay: Edmonton Oilers, borta, 22 mars 03.00