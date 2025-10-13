Tampa Bay vann mot Boston efter Anthony Cirellis två mål

Tampa Bay-seger med 4–3 mot Boston

Anthony Cirelli tvåmålsskytt för Tampa Bay

Pontus Holmberg avgjorde för Tampa Bay

Det blev Tampa Bay som gick segrande ur mötet med Boston i NHL på bortaplan, med 4–3 (2–0, 2–3, 0–0).

Tampa Bay tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Boston förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

I tredje perioden höll Tampa Bay i sin 4–3-ledning och vann.

Boston har nu sex poäng efter fyra spelade matcher medan Tampa Bay har två poäng efter tre matcher.

Boston tar sig an Vegas i nästa match borta fredag 17 oktober 04.00. Tampa Bay möter Washington borta onsdag 15 oktober 01.00.

Boston–Tampa Bay 3–4 (0–2, 3–2, 0–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (1.09) Anthony Cirelli (Jake Guentzel), 0–2 (13.17) Anthony Cirelli (Jake Guentzel, Gage Goncalves).

Andra perioden: 0–3 (20.45) Yanni Gourde (Pontus Holmberg, J.j. Moser), 1–3 (21.11) Casey Mittelstadt (Viktor Arvidsson, Pavel Zacha), 1–4 (23.42) Pontus Holmberg (Oliver Bjorkstrand, Max Crozier), 2–4 (25.33) Jordan Harris (David Pastrnak), 3–4 (31.43) Morgan Geekie (Pavel Zacha).

Nästa match:

Boston: Vegas Golden Knights, borta, 17 oktober

Tampa Bay: Washington Capitals, borta, 15 oktober