Vann dramat – efter mäktig vändning

Tampa Bay vann på bortaplan med 3–2 (0–0, 1–2, 2–0) mot Montreal i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Därmed står det nu 2-2 i matchserien.

Zachary Bolduc gav Montreal ledningen efter en halvtimme framspelad av Kaiden Guhle och Alexandre Texier. Efter 13.29 i andra perioden slog Cole Caufield till på pass av Nick Suzuki och Lane Hutson och gjorde 2–0. Tampa Bays Jake Guentzel gjorde 2–1 efter 19.06 framspelad av JJ Moser och Darren Raddysh.

Brandon Hagel kvitterade för laget tidigt i tredje perioden på passning från Nikita Kutjerov och Jake Guentzel. 15.07 in i tredje perioden slog Brandon Hagel till på nytt på pass av Nikita Kutjerov och JJ Moser och avgjorde matchen. Därmed hade Tampa Bay vänt matchen.

Montreal–Tampa Bay 2–3 (0–0, 2–1, 0–2)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Bell Centre

Andra perioden: 1–0 (30.06) Zachary Bolduc (Kaiden Guhle, Alexandre Texier), 2–0 (33.29) Cole Caufield (Nick Suzuki, Lane Hutson), 2–1 (39.06) Jake Guentzel (JJ Moser, Darren Raddysh).

Tredje perioden: 2–2 (41.40) Brandon Hagel (Nikita Kutjerov, Jake Guentzel), 2–3 (55.07) Brandon Hagel (Nikita Kutjerov, JJ Moser).

Utvisningar, Montreal: 9×2 min. Tampa Bay: 8×2 min.

Ställning i serien: Montreal–Tampa Bay 2–2 (bäst av 7)

Nästa match:

30 april, 01.00, Tampa Bay–Montreal