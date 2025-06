Svensksuccén i natt – låg bakom vändningen

Edmonton leder Stanley Cup-finalen med 1-0 i matcher efter att ha vunnit med 4-3 efter förlängning. Det kan de tacka en tysk superstjärna och två svenskar för.

– När man får den typen av världsklasspassningar måste man göra mål, sade Mattias Ekholm till Sportsnet efter matchen.

Ifjol vann Florida Panthers de tre första Stanley Cup-finalerna. I år är läget ett helt annat. Nu är det Edmonton som leder finalserien med 1-0 i matcher. Detta efter en förlängningsrysare som tog slut först strax före 06:00, svensk tid.

Det var en match där Leon Draisaitl satte 1-0 redan efter 1:06, men där Florida sen tog över fullständigt. Efter 10:49 kom kvitteringen genom Sam Bennett, och inte ens två minuter senare tog Florida ledningen genom Brad Marchand. Marchands mål kom i powerplay sedan Edmonton fått en utvisning för ”delay of game” efter en misslyckad coach’s challenge i samband med Bennetts 1-1-mål. Edmontoncoachen Kris Knoblauch utmanade domslutet för en goaltender interference, men domarna bedömde det som att Bennett störde målvakten Stuart Skinner efter att ha fällts av Edmontonbacken Brett Kulak.

– Bennett blir inknuffad, eller trippad snarare, av Kulak. Därför är det ett godkänt mål, konstaterade Mattias Norström i TV10:s sändning.

Florida gjorde sen också 3-1 i början av den andra perioden när just Bennett frispelades och lyckades överlista Skinner i Edmontonkassen. Då talade allt för en Panthers-seger. Men det var också då som Edmontons svenskar klev in i handlingarna.

Det var nämligen Viktor Arvidsson som reducerade till 3-2 efter ett distinkt slagskott, bara minuten efter Floridas 3-1-mål. Kedjan med Arvidsson, Mattias Janmark och Vasilij Podkolzin fick mycket beröm matchen igenom.

– Den kedjan har varit bra i den här matchen. Här ser vi att Podkolzin åker in och stör Bobrovskij precis när Arvidsson skjuter, säger Norström

Florida ledde med 3-2 inför den tredje perioden – och i den klev en annan svensk fram. Då var det Mattias Ekholm som direktsköt in 3-3-pucken efter en fin framspelning av Connor McDavid. Ekholm klev fram i sin blott andra slutspelsmatch för året, efter att han haft en lång skadeperiod som höll honom borta från slutet av grundserien och mer eller mindre de tre första slutspelsrundorna.

– När man får den typen av världsklasspassningar av sina lagkamrater måste man göra mål. Det är en otrolig prestation av Connor. Världsklass. Det går inte att säga det tydligare, säger Ekholm till Sportsnet.

Ekholms mål gjorde att matchen gick till förlängning. Den första förlängningsperioden såg ut att bli mållös, men en puck out-utvisning av Floridas Thomas Nosek med knappt två minuter kvar blev avgörande. I det efterföljande powerplayspelet lyckades Connor McDavid hitta fram till radarpartnern Leon Draisaitl, som direktsköt in 4-3-målet.

Edmonton har nu vunnit fyra förlängningar av fyra möjliga under slutspelet. Vid tre av dessa har just Draisaitl avgjort. Han har nu tangerat alla tiders rekord för antal övertidsmål i ett och samma Stanley Cup-slutspel.

Matchserien går vidare med en ny match i Edmonton natten till lördag.

GAME 1 BELONGS TO THE OILERS 🗣️🗣️🗣️



Leon Draisaitl scores the Subway Canada OT winner to give the Oilers the 1-0 series lead in the #StanleyCup Final 👏 pic.twitter.com/iiXLfqxsnD