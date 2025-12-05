Svensklaget New York Islanders slog i natt Colorado Avalanche med 6–3.

Därmed förlorade Gabriel Landeskog och hans lag för blott andra (!) gången på två månaders spel i NHL.

Islanders knäckte Avalanche i natt. Foto: Bildbyrån

Förlusten för Colorado Avalanche kom efter 17 raka matcher utan att åka hem utan poäng. Och det var ”tyvärr” för Gabriel Landeskogs del inget snack i nattens match.

Det var spel mot ett mål i början och när drygt halva matchen var spelad stod det 4–0 till hemmalaget från Long Island. Två snabba reduceringar gav ”Avs” kontakt men sedan satte Mathew Barzal 5–2, ett mål som distanserade lagen tillräckligt.

Draftettan briljerade igen – nådde ny målstolpe

Det matchvinnande målet var dock inte det sista i matchen utan båda lagen gjorde varsitt mål till.

I matchen stack det även ut att New York Islanders draftetta och supertalang Matthew Schaefer, 18, gjorde assist och därmed nådde upp i 20 poäng redan i sin 28:e NHL-match.

Kvällens enda svenskpoäng kom från Victor Olofssons klubba, då han assisterade Martin Necas till 2–4. Därmed gick Emil Heineman, Gabriel Landeskog, och Simon Holmström av isen som poänglösa i matchen.