Svensken uppnådde dubbla milstolpar: ”Var fint att se”

Den Skellefteåfostrade forwarden Viktor Arvidsson nådde två milstolpar i natt.

200 assister och 400 poäng – i samma match. Noteringen kommer efter ett mål och en assist i 5–2 segern mot St. Louis Blues.

– Det är alltid fint att göra ett mål, säger han ödmjukt till NHL.com.

Arvidsson slog till. Foto: Bildbyrån

200 assister, check.

400 poäng, check.

Den 32-årige forwarden Viktor Arvidsson är fortfarande en spelare att räkna med. I natt stod han för ett mål och en assist när Boston Bruins slog St. Louis Blues. Det var hans 200:e assist, men också 400:e och 401:a poäng.

”Det var fint att se den gå in”

Arvidsson missade sju raka matcher och hade inte gjort poäng sedan den 16:e november, innan de två poängen kom i natt. Totalt har Arvidsson stått för tolv poäng på 22 matcher efter att ha lämnat Edmonton Oilers för just Boston.

– Det är alltid fint att göra ett mål. Den studsade på väggen, jag såg att några gick på mål så jag tänkte att jag skjuter. Det var en ganska ren träff, så det var fint att se den gå in, säger Arvidsson enligt NHL.com.

Boston Bruins ligger nia i den östra konferensen och är med det på samma poäng som New York Rangers som just nu innehar den sista slutspelsplatsen.

Source: Viktor Arvidsson @ Elite Prospects