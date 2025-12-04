Svensken skickas ner till AHL – efter NHL-debuten

Adam Engström, 22, fick debutera i NHL förra veckan.

Nu står det klart att den svenska backen flyttas ner till AHL igen.

Foto: Bildbyrån

Förra torsdagen var det dags för Adam Engström att få göra sin debut i NHL för Montreal Canadiens. Beskedet kom efter en riktigt stark start på säsongen i AHL med Laval Rocket, där han stod för 14 poäng (5+9) på de inledande 19 matcherna. Det blev spel i två raka matcher, mot Utah Mammoth och Colorado Avalanche och totalt samlade han ihop över 24 minuters speltid i världens bästa liga. Svensken stod inte för några poäng över de två matcherna.

På torsdagen meddelade dock klubben att NHL-äventyret är över för den här gången. Tillsammans med forwarden Florian Xhekaj blir det nu fortsättningsvis återigen spel med Laval Rocket i AHL. Om han fortsätter på samma spår i farmarligan lär nästa chans inte vara alltför långt bort. 22-åringen från Järna spelade juniorhockey för Djurgården och hann debutera i SHL för klubben. Sedan fick han sitt genombrott i högstaligan hos Rögle, där han spelade till och med 2023/24.