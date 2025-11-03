Matthew Schaefer har påbörjat sin NHL-karriär på ett lysande sätt – vilket inte har gått obemärkt. Efter söndagens match passade svenske Simon Holmström på att hylla Islanders nya stjärnback.

– Han är lugn med pucken och lyckades göra två viktiga mål för oss ikväll, säger Holmström till NHL:s hemsida.

Matthew Schaefer. Foto: Brad Penner/Bildbyrån.

Matthew Schaefer har presenterat sig – på sina första tolv matcher i NHL har 18-åringen noterats för tio poäng (5+5).

Under gårdagen stod han för två viktiga mål i övertidsvinsten mot Columbus Blue Jackets. Det är första gången i hans NHL-karriär som han gjort två mål i samma match. Schaefer blev också den yngsta backen någonsin att göra två mål i samma match, med sina 18 år och 58 dagar. Det var tidigare Bobby Orr som innehöll rekordet, med 18 år och 248 dagar.

– Det har varit roligt att se. Han är en väldigt bra skridskoåkare, han är lugn med pucken och lyckades göra två viktiga mål för oss ikväll, säger lagkamraten Simon Holmström till NHL:s hemsida om 18-åringens framfart.

Schaefers andra mål kom i sex mot fem-spel när Islanders jagade en kvittering sent i tredje perioden. Det var sedan svenske Simon Holmström som satte dit matchavgörandet i förlängning.

– En sådan här seger betyder mycket. Det visar vilken typ av grupp det här är. Vi är en tajt grupp som aldrig ger upp, och vi spelar till signalen kommer, säger Holmström.

Source: Matthew Schaefer @ Elite Prospects