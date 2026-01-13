Svenske OS-målvaktens sköna besked

NHL-omgången i natt gav ett skönt trendbrott för Jacob Markströms New Jersey Devils.

Efter fyra raka förluster – varav en förnedring med 0–9, är man nu tillbaka på vinnarspåret.

Jesper Bratt gjorde två mål i 5–2 segern i Minnesota mot Wild.

Skönt trendbrott för Markström. Foto: Bildbyrån

Vad har hänt med New Jersey Devils, kan man fråga sig?

Inför säsongen och en bit in i densamma såg det riktigt, riktigt bra ut för laget. Men nu? En av förhandsfavoriterna på östra sidan har bara spelat in 48 på poäng på 46 matcher och har redan fyra poäng upp till slutspel. En marginal som är möjlig att överkomma, men man har redan fyra lag emellan sig och slutspel.

Därför var New Jersey Devils säkra seger mot ett topplag i väst, Minnesota Wild, väldigt välbehövlig.

Revanschen i OS-duellen

För i natt klev laget till och med upp till hela 5–1 på bortais, där Jesper Bratt stod för två mål på 21 sekunder i slutperioden. Även den tjeckiske veteranen Ondrej Palat blev tvåmålsskytt i matchen. Därmed blev det en oerhört skön seger för Devils, men kanske framförallt för Jacob Markström.

Det blev till slut en till reducering i matchen, men Markström vann målvaktsduellen mot unge Jesper Wallstedt och kunde revanschera sig efter 0–9 matchen förra veckan. Därefter förlorade man två matcher till, så segern mot just topplaget Wild betyder säkerligen en del.