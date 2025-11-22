Svenskarnas formbesked: ”Jag stod bara där och njöt”

Joel Eriksson Ek, Filip Gustavsson, Jonas Brodin och Marcus Johansson njöt av sin hockey i natt.

Mot ett jetlaggat Pittsburgh stod man för en överkörning – som lämnade Gustavsson nästan sysslolös i mål.

– Jag stod bara där och njöt av min kväll. Jag stod för någon räddning här och där och de blockade skott och spelade väldigt stabilt framför mig, säger han till NHL.com.

Joel Eriksson Ek och Filip Gustavsson i Minnesota. Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Joel Eriksson Ek, 28, spelade 4 Nations för Sverige i vintras. Han väntas vara en del av OS-truppen i vår och har varit en av Sveriges bästa centrar i NHL senaste åren.

I natt stod han för ett mål och en assist i början av matchen när Minnesota bortaslog Pittsburgh Penguins med hela 5–0. Kanske var laget jetlaggat, då det var första matchen sedan match två på svensk mark i söndags i Global Series. Men det var i alla fall inte en match att komma ihåg för deras del.

”Det var lite av allt som gick fel i dag. Nästan allt som kunde vara dåligt var det”, säger Pittsburgh-tränaren Dan Muse till media efter matchen.

”Jag stod bara där”

Bakom segern stod två svenskmål, till 2–0 och 3–0 genom Joel Eriksson Ek i powerplay och Marcus Johansson bara ett par minuter senare.

Med Jonas Brodins assist till trean kunde svenskpoängen i den första poängen räknas till hela fyra stycken. Det blev ytterligare två mål i den andra perioden genom Kirill Kaprizov och Matthew Boldy som fastställde 5–0–resultatet.

Filip Gustavsson i mål höll nollan.

