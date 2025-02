Svenska oron: Stjärnan saknades i Wilds seger

Minnesota Wild vann sista matchen innan 4 Nations Face-Off med 6–3 – utan Joel Eriksson Ek.

Den svenske stjärncentern kom inte till spel på grund av skada.

Joel Eriksson Ek. Foto: Bildbyrån (montage).

När Minnesota Wild klev ut på isen för sitt möte med New York Islanders inatt, gjorde man det utan svenske stjärnan Joel Eriksson Ek.



28-åringen som haft problem med skador under hela säsongen ströks från uppställningen i sista stund på grund av en underkroppsskada, meddelade NHL-klubben, men efter 6–3-segern kom lugnande besked från coachen John Hynes.



– Han var ett frågetecken inför matchen idag. Han planerar att åka till 4 Nations, säger Hynes enligt NHL.com/sv.



Trots den oroväckande skadan, för svensk del, ser därmed Eriksson Ek ut att flyga till Montréal med både Jonas Brodin och Filip Gustavsson sent under söndagen. Hittills denna säsong har Karlstad-födde centern gjort 23 poäng (9+14) på 41 matcher denna säsong.

#mnwild forward Joel Eriksson Ek (lower-body) will not play tonight. — Minnesota Wild PR (@mnwildPR) February 9, 2025

Dubbla självmål av Islanders-backen

Hur gick segern till mot Islanders då?



Jo, de stora rubrikerna på många håll handlade om hur gästernas Tony DeAngelo klev av isen med inte ett, utan två självmål. Den 29-årige amerikanen hade nämligen både fått ett skott på sig som styrts in och petat in pucken i egen bur på märkligt vis efter ett inspel. Allt detta efter att Islanders vänt ett 0–1-underläge till 3–1 tidigt i andra.



Filip Gustavsson räddade 31 av 34 skott och Liam Öhgren noterades för en assist.



Se höjdpunkterna i spelaren ovan.



Minnesota Wild – New York Islanders: 6–3 (1–1, 3–2, 2–0)

Minnesota: Rossi, Gaudreau, Boldy (2), Trenin, Foligno.

New York: Palmieri, Nelson, Lee.