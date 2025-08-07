Svensk storstjärnan om året: ”Har varit väldigt krävande”

Elias Pettersson, 26, går snart in i en ny säsong med Vancouver Canucks.

Nu erkänner han på en pressträff att den tidigare säsongen var ”väldigt krävande”.

Elias Pettersson inför OS, iklädd landslagets OS-piké. Foto: Bildbyrån.

Ett tuffare år för Elias Pettersson är i backspegeln nu. Efter bråket med J.T. Miller, som slutade med att denne trejdades till New York Rangers, laddar han nu för en ny säsong.

45 poäng på 64 matcher i NHL för Vancouver Canucks efter att ha skrivit ett kontrakt värt över 110 miljoner per säsong, det var inte godkänt.

Det var nästan exakt hälften så många poäng som han stod för året innan. Då blev det 89 poäng.

”Det är inte skadan som gjort det”

Under säsongen var det inte bara konflikten med Miller som stod i vägen utan även en skada för Elias Petterssons del.

– Absolut hade jag kunnat göra saker annorlunda. Det är inte skadan som gjort att jag inte spelat min bästa hockey. Jag vill inte stå här och säga att alla ska tycka synd om mig. Men absolut är det en del i det, säger han på en pressträff inför OS enligt SVT.

Vidare erkänner han att det har tagit på honom.

– Det har varit väldigt krävande, eftersom man inte känt sig i sin bästa form och inte presterat det man brukar göra så det har varit svårt så klart. Det är gjort och jag har lärt mig av det nu och försöker bara att blicka framåt.