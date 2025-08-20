Femtevalet i NHL-draften har fått ett NHL-avtal.

Kanadensiske center-talangen Brady Martin har skrivit på för Nashville Predators.

Brady Martin. Foto: Alamy.

I sommarens NHL-draft låg det svenska fokuset på spelare som Victor Eklund, Anton Frondell och Sascha Boumedienne, för att bara nämna tre av 30 svenskar som draftades.

Långt ifrån alla som draftades har ännu skrivit på ett kontrakt med sitt NHL-lag (vilket både Frondell och Eklund har gjort).

Men nu har även draftfemman Brady Martin, center, fått ett NHL-avtal. Det rör sig om ett rookiekontrakt över tre säsonger med Nashville Predators.

Vann U18-VM – blev uttagen i turneringens lag

Brady Martin var inte på plats under NHL-draften i Los Angeles, i stället var han på familjens bondgård och arbetade plikttroget även dagen till ära.

Av de som draftades bland de fem första, blir Martin den tredje att bli sajnad. Detta efter förstavalet Matthew Schaefer (New York Islanders) och tredjevalet Anton Frondell (Chicago Blackhawks).

Trovärdiga källor gör gällande att han kommer att spela för Sault Ste. Marie i den kanadensiska juniorligan OHL.

Centern är en av Kanadas stora talanger och har gjort stor poängssuccé i OHL. Utöver det har han spelat för Kanada på flera olika nivåer, bland annat har han vunnit U18-VM och Hlinka Gretzky Cup. I det förstnämnda blev han utvald i turneringens All Star-lag.