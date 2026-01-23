Superstjärnans svar på ryktena om framtiden

Det har spekulerats kring om Jevgenij Malkin ska fortsätta karriären eller inte.

Nu svarar han på ryktena.

– Jag vill spela ett år till och vill visa att jag fortfarande är en bra spelare, säger han i ett uttalande.

Penguins Jevgenij Malkin svarar på spekulationerna. Foto: Bildbyrån

Det har under en tid spekulerats kring Evgeni Malkin framtid inom hockeyn. Efter ryktena om karriären kan gå mot sitt slut väljer den ryske stjärnan att själv slå tillbaka. Malkin slår fast att motivationen finns och att målet är tydligt, att fortsätta spela minst en säsong till.

– Jag vill spela ett år till och visa att jag fortfarande är en bra spelare. Jag vill att alla ska se att jag kan spela nästa år och det är mitt mål nu, säger han till media efter matchen.

Pittsburgh Penguins-stjärnan har spelat i ligan sedan 2006 och har samlat ihop 1385 poäng på 1248 matcher i ligan. Förutom hans tre Stanley Cup-segrar, har han dessutom vunnit VM två gånger.