Leo Carlssons poängsuccé i NHL fortsätter.

I natt stod svensken för två nya poäng i Anaheims 4–1-seger mot St. Louis.

Nu ligger 20-åringen jämsides med Connor McDavid i poängligan.

Foto: Tony Gutierrez/AP/Alamy

Leo Carlsson förlängde i natt sin poängsvit till sju raka matcher, då han via ett mål och en assist var en bidragande faktor till att Anaheim lyckades besegra St. Louis Blues med 4–1 på bortais.

Carlsson styrde in 3–1-målet drygt sex minuter in i den tredje perioden, hans 14:e mål för säsongen, innan han noterades för en passningspoäng till Chris Kreiders 4–1-mål i tom kasse. Den svenske succécentern har nu producerat 36 poäng, fördelat på 14 mål och 22 assist, på 26 matcher. Den noteringen matchar superstjärnan Connor McDavids poängskörd den här säsongen och gör att han ligger på en delad fjärdeplats i NHL:s poängliga.

Bröt tio matcher lång förlustsvit mot Ducks

Det här är andra gången den här säsongen som Carlsson har en poängsvit som är sju matcher eller längre. Tidigare under säsongen gjorde Carlsson poäng i elva matcher i följd och den enda andra spelaren i NHL denna säsong som haft två separata sviter på sju matcher eller fler är Edmontons storstjärna Leon Draisaitl.

För Anaheim var segern lagets första mot St. Louis på fyra år. Inför nattens match hade Ducks förlorat tio raka matcher mot Blues.

– Vi gör 60 bra minuter. Vi var redo att spela på rätt sätt. Vi var inte nöjda med hur vår match slutade senast, så vi ville verkligen spela i 60 minuter, säger målvakten Ville Husso till NHL.com.

St. Louis Blues – Anaheim Ducks 1–4

St. Louis: Jordan Kyrou (8).

Anaheim: Mason McTavish (6), Pavel Mintjukov (2), Leo Carlsson (14), Chris Kreider (13).



