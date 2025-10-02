Filip Hållander jagar en ordinarie plats i Pittsburgh Penguins.

I natt stod den tidigare SHL-stjärnan för ett mål och en assist i 5–3-segern mot Buffalo Sabres – och toppar nu den interna poängligan under försäsongen.

Filip Hållander snittar en poäng per match under försäsongen.

Foto: MSG/NHL (Skärmdump)

Efter två år hemma i Sverige och Timrå valde Filip Hållander att återvända till Nordamerika och Pittsburgh Penguins inför den här säsongen.

Hållander skrev på ett tvåårigt envägskontrakt med NHL-klubben och har under försäsongen försökt spela sig till en ordinarie tröja i Penguins laguppställning. Med en match kvar att spela innan NHL-premiären mot New York Rangers om en vecka leder nu den tidigare SHL-stjärnan Penguins interna poängliga under försäsongen.

Har gjort fyra poäng på fyra matcher

Detta efter att Hållander i natt stått för ett mål och en assist i 5–3-segern mot Buffalo Sabres. Penguins har, som brukligt, haft en omfattande rotation på laget under försäsongen vilket gör att svenskens fyra poäng (1+3) på fyra matcher under försäsongen räcker för att han ska dela ledningen i den interna poängligan tillsammans med finländaren Ville Koivunen.

I nattens match mot Buffalo spelade Hållander först fram Avery Hayes till dennes 3–1-mål i den andra perioden, innan han själv satte spiken i kistan med sitt 5–3-mål i tom kasse. Hållander bildade en kedja med Blake Lizotte och Philip Tomasino i matchen och loggade strax över 14 minuters istid i segermatchen.

Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins 3–5

Buffalo: Josh Norris (2), Rasmus Dahlin.

Pittsburgh: Tristan Broz, Mathew Dumba, Avery Hayes, Ville Koivunen, Filip Hållander.