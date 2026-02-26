Succécomeback för Leo Carlsson

Tristan Jarry släppte in fem mål för Edmonton mot Anaheim Ducks.

Trots att ställningen var oavgjord på 5–5, fick han lämna isen.

I sin skadecomeback fick Leo Carlsson vinna – efter att han gjort tre poäng.

Leo Carlsson gjorde mål i första matchen efter skadan. Foto: Bildbyrån

Nej, Tristan Jarry har inte blivit lyftet på målvaktssidan som Edmonton Oilers verkligen behövde. I december bytte Edmonton till sig den tidigare Pittsburgh-målvakten i utbyte mot Brett Kulak, Stuart Skinner och ett andrarundaval 2029.

Det har dock inte gått som någon hade hoppats. Med en räddningsprocent på 86.9% över elva matcher och en skada som stoppat honom från mer speltid har Jarry varit allt annat än en succé.

Natten till torsdag syntes märkliga bilder. För i bortamötet med Anaheim Ducks, vid ställningen 5–5 blev han utbytt. Trots att det var oavgjort och matchen stod och vägde.

– Så klart var jag inte nöjd med målvaktsspelet, målen vi släppte in gillade jag inte, speciellt inte i den tredje perioden, säger Oilers-tränaren Kris Knoblauch efter matchen.

Leo Carlsson bakom avgörandet

Anledningen stavas till viss del Leo Carlsson. 21-åringen missade tråkigt nog OS efter en riktigt stark höst i NHL. När OS-upphållet nu är över, återvände han från skadan och levererade direkt. I segern spelade han fram till kvitteringen till 2–2, gjorde själv 3–4 och låg sedan bakom avgörandet bakom inbytte Connor Ingram i mål.

Med 1.14 kvar spelade han fram Cutter Gauthier till segermålet 6–5. Det var Leo Carlssons 47:e poäng på 45 matcher.

Matchen slutade med en 6–5 seger för Ducks, i en match där svenske Mattias Janmark skadade sig. Segern blev huvudtränaren Joel Quennevilles 1000:e i NHL.