Här brakar det loss – efter slutsignalen

Det hettade till rejält i nattens klassikermöte mellan New York Rangers och Detroit Red Wings – efter slutsignal.

Merparten av alla spelare på isen var involverade när känslorna svallade över efter Red Wings 2–1-seger.

– Jag vet inte varför de blir så förvånade, säger Rangers-målvakten Jonathan Quick.

Det hettade till rejält efter slutsignalen mellan New York Rangers och Detroit Red Wings. Foto: MSG/X (Skärmdump)

Nattens klassikermöte mellan New York Rangers och Detroit Red Wings slutade i ett jättebråk.



Detta efter att Red Wings-forwarden Mason Appleton skjutit in pucken i öppet mål efter att slutsignalen ljöd, varpå Rangers-målvakten Jonathan Quick var kvick med att storma fram till Red Wings-forwarden och konfrontera honom. Därefter utbröt ett stort bråk där merparten av spelarna på isen i Madison Square Garden var involverade.



– Slutsignalen går, ett par sekunder passerar och han (Appleton) skjuter in pucken i målet. Jag vet inte varför de blir förvånade, säger Quick till The Athletic-reportern Peter Baugh.



Bråket utmynnade i att Appleton fick en tiominutersutvisning för misconduct, medan Quick fick två minuter för osportsligt uppträdande och tio minuter för misconduct.

APPLETON SHOT THE PUCK INTO THE NET AFTER THE FINAL HORN, QUICK WENT AFTER HIM AND THEN EVERYONE GOT INTO IT ON THE ICE 😱🫨 pic.twitter.com/SuekOcboxt — Gino Hard (@GinoHard_) November 17, 2025

Lucas Raymond hjälte för Detroit

Detroit fick matchens sista skratt, då lagets svenske stostjärna Lucas Raymond iklädde sig huvudrollen genom att sätta det matchvinnande 2–1-målet med drygt tre och en halv minut kvar att spela av den tredje perioden.

Raymond åkte först med pucken på högerkanten, innan han skrinnade sig förbi sin försvarare, tog vägen bakom mål och åkte in framför målet, innan han i slottet väntade ut en sprattlande Quick och lade in det matchvinnande målet.

– Jag försökte bara hålla i pucken och se vilka öppningar jag skulle få. Till slut var jag rätt ensam framför målet. Att skjuta är en stor del av mitt spel, men i det här fallet var det kanske rätt beslut att inte skjuta direkt, säger Raymond till NHL.com.

Lucas Raymond stod även för en assist i 2–1-segern och har nu producerat 20 poäng (5+15) på 17 matcher för Detroit den här säsongen.

Mika Zibanejad stod för Rangers enda mål i matchen, vilket var hans sjätte mål och tolfte poäng för säsongen.

New York Rangers – Detroit Red Wings 1–2

New York: Mika Zibanejad (7).

Detroit: Alex DeBrincat (9), Lucas Raymond (5).



