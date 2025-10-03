Försäsong – men inte en ”vänskapsmatch”.

Derbyt mellan Tampa Bay Lightning och Florida Panthers urartade i natt.

Totalt delades det ut hela 186 (!) utvisningsminuter efter flera slagsmål och misconducts.

Det gick vilt till mellan Tampa Bay och Florida i natt. Foto: NHL/Skärmdump

Matcherna mellan Tampa Bay Lightning och Florida Panthers har utvecklats till ett av de hetaste rivalmötena i NHL på senare år. Så även under försäsongen.

I natt möttes lagen i en träningsmatch inför NHL-säsongens start nästa vecka – och det var verkligen ingen ”vänskapsmatch”. I stället urartade matchen fullständigt med konstanta visselblåsningar, slagsmål och en utvisningsfest.

Det hela började cirka åtta minuter in i den första perioden. Floridas A.J. Greer delade ut en crosschecking på Tampa Bays stjärnforward Brandon Hagel som fick Greers klubba i ansiktet. Greer följde sedan upp det med att dela ut två högerkrokar i ansiktet på Hagel och det satte tonen för resten av matchen. Brandon Hagel klev nämligen av och kunde inte fortsätta spela i matchen efter situationen med Greer.

23 utvisningar – i samma period

Matchen hettade till rejält och flera gånger fick spelet stoppas för att det var stora gruff eller slagsmål mellan de båda lagen. Värst var det i andra perioden då det knappt var något organiserat spel alls utan i stället var det hela 23 (!) utvisningar under den 20 minuter långa perioden. När slutsignalen gick hade lagen samlat ihop sig otroliga 186 utvisningsminuter tillsammans. Florida var värst med 104 minuter i utvisningsbåset medan Tampa Bay fick 82 utvisningsminuter i matchen.

Värst i matchen var Floridas A.J. Greer som drog på sig hela 29 utvisningsminuter, varav ett matchstraff. Bakom honom kom Aaron Ekblad med 21 utvisningsminuter. I Tampa Bay var centern Jake Finley den största boven med 16 utvisningsminuter i matchen.

Svenskarna i matchen höll sig däremot utanför slagsmålen. Endast Jesper Boqvist i Florida hamnade i utvisningsbåset efter att ha dragit på sig en tvåa för interference. Gustav Forsling noterades dock för en assist – och noll utvisningsminuter, vilket är en stark bedrift med tanke på hur matchen blev. Varken Victor Hedman eller Pontus Holmberg spelade för Tampa Bay i matchen.

Matchen då?

Jo, den vanns av Tampa Bay med 5-2 sedan stjärnan Jake Guentzel klivit fram med två mål och poängkungen Nikita Kutjerov stått för tre assist. Föga förvånande var det i powerplay som det avgörande målet kom.

Tampa Bay Lightning och Florida Panthers möts igen på lördag för den sista försäsongsmatchen innan NHL-säsongen börjar. Sannolikt är det bara att bänka sig för rond två av denna tungviktsfajt då.

Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 5–2 (1-1,1-1,3-0)

Tampa Bay: Jake Guentzel 2, Brayden Point, Conor Geekie, Anthony Cirelli.

Florida: Eetu Luostarinen, Seth Jones.

Source: A.J. Greer @ Elite Prospects