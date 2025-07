Tidigare FBK-löftets plan: ”Min dröm”

Inför slutspurten av SHL-säsongen kallades han tillbaka av Anaheim Ducks.

Nu berättar Färjestads tidigare backlöfte, Stian Solberg, om sina planer inför 2025/26-säsongen.

– Självklart vill jag spela på så hög nivå som möjligt, säger han till The Sporting Tribune.

Stian Solberg i Färjestad. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson.

”Överraskande och olyckligt” var orden som Färjestad BK och Rickard Wallin valde när Stian Solberg plötsligt försvann från SHL i mitten av mars. Den 19-årige norrmannen var utlånad från Anaheim Ducks under 2024/25, men fick inte fullfölja säsongen i Sverige.



Efter en tid med spel i AHL-laget San Diego Gulls kom följande förklaring från Ducks assisterande GM, Martin Madden.



– Det var inte mitt beslut, så jag tycker att du ska fråga rätt person om just den delen. Men i slutändan behövde vi spelare – vi hade många skador. Jag tycker inte att Färjestad värderade honom tillräckligt högt för att det skulle vara värt att behålla honom längre, det är bara min personliga åsikt, sade han i maj till The Hockey News.



Men hur blir det då för backen under 2025/26?

Vill ta plats i NHL: ”Kommer göra allt jag kan”

Under Anaheim Ducks development camp efter NHL-draften berättar Solberg om sina planer för The Sporting Tribune.



– Det gick rätt bra. Jag tycker att jag gjorde en rätt bra andra halva av säsongen. Rätt bra under första halvan också med runt 40 matcher i SHL. Det var väldigt bra för mig att spela seniorhockey och lära mig hur man spelar i ett topplag, med systemet och allt. Att sen komma hit och spela med San Diego var väldigt kul. Nu förbereder jag mig bara för träningslägret, säger han om gångna säsongen och fortsätter:

– Jag tänker inte så mycket på mina förväntningar. Självklart vill jag spela på så hög nivå som möjligt, och kommer göra allt jag kan för att ta en plats i (Anaheim) Ducks. Det är såklart min dröm. Jag ska göra allt jag kan för att göra den drömmen sann.



Den 188 centimeter långa Solberg kommer senast från ett Hockey-VM med Norge där han bland annat stod för ett hattrick mot inga mindre än USA.



– Det var väldigt kul. Att få göra det mot USA också… de hade ett fullpackat NHL-lag så det var riktigt kul. Det är en match jag kommer komma ihåg länge, säger han om VM-matchen.



Ingångskontraktet Solberg skrev med Anaheim förra sommaren gäller till 2028.