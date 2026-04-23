Efter kollapsen: ”Vi behöver bättre spelare”

Efter ännu en missad slutspelsplats växer frustrationen i Detroit Red Wings. General managern Steve Yzerman är självkritisk efter fiaskosäsongen – och tydlig med vad som krävs framåt: laget måste bli både tuffare och mer talangfullt.

– Mest uppenbart behöver vi bättre spelare … Det är upp till mig och min stab att förbättra det här laget, säger Yzerman under en presskonferens.

Steve Yzerman är självkritisk efter Detroit Red Wings svaga säsongsavslutning, som kostade dem en slutspelsplats. Foto: AP Photo/Carlos Osorio

För tionde säsongen i rad har Stanley Cup-slutspelet inletts utan att Detroit Red Wings deltar.

Det är långt ifrån den standard som Original Six-klubben satte under tidigare decennier, då laget kvalificerade sig för slutspelet 25 år i följd. Under denna tio år långa ombyggnadsperiod är säsongen 2025/26 dock utan tvekan den mest nedslående.

Under en presskonferens i slutet av säsongen avslöjade general managern Steve Yzerman att ägarna är frustrerade över hur allt slutade, men att de fortfarande stöttar klubbledningen i hopp om att den ska kunna styra skutan i rätt riktning.

– Jag pratade med [vd:n Chris Ilitch] för några dagar sedan, sade Yzerman. Han och hela ägargruppen, familjen Ilitch, är väldigt besvikna över hur säsongen utvecklade sig. Han fortsätter att vara extremt stöttande i det vi försöker göra här. Vi avser att ha fler samtal om vårt lag och om vår organisation inom en mycket snar framtid.

Detroit låg 34 (!) poäng före Ottawa

Inför det olympiska uppehållet kämpade Red Wings om förstaplatsen i Atlantic Division och såg ut att vara en säker kandidat att bryta lagets slutspelstorka. Den 24 januari låg de 34 poäng före Ottawa Senators, ett lag som lyckades bli formstarkt sent på säsongen och gå om Detroit i kampen om den sista wild card-platsen.

Yzerman medgav att det fanns oro kring lagets spel även när Detroit låg nära toppen av Eastern Conference.

– Sanningsenligt, under säsongens gång … hade vi farhågor. Todd (McLellan, coach) och jag pratade om det … vi som ledarstab. Vi vinner matcher. Vi ser bristerna, områdena vi behöver förbättra – det gäller nog alla lag. Man är aldrig helt bekväm, oavsett var man befinner sig. … Vi låg trea totalt eller något sådant, och vi sa: ”Låt oss vara realistiska. Jag tror inte att vi är så bra som vårt facit visar just nu, men vi vinner matcher.”

Till skillnad från tidigare år, då Yzerman stod still vid trade deadline och inte ville röra vare sig talanger eller draftval, genomförde han en affär för att ta in den rutinerade backen Justin Faulk från St. Louis Blues. Den satsningen föll dock platt, då laget bara vann åtta av 24 matcher sedan början av mars.

Detroit Red Wings buades ut i arenan under sin sista hemmamatch för säsongen.

Yzerman: ”Allt behöver utvärderas”

Med ännu en lång sommar framför sig för Red Wings är det många som undrar om Yzerman är rätt man att leda laget in i framtiden. Visst är han en Hockeytown-legend som ledde klubben genom en renässans, var lagkapten till tre Stanley Cup-titlar och tog tillbaka Detroit till NHL:s toppskikt. Men sedan han anställdes 2020 har förbättringarna på isen varit begränsade, vilket skapat otålighet bland både supportrar och medier.

Yzerman fick frågor om sin jobbsituation och huruvida hans position känns säker. Han medgav att han vill vara den som för Red Wings tillbaka till toppen.

– Jag tänker inte bara sitta och hoppas på det bästa, förklarade Yzerman. Jag är väldigt besviken över hur den här säsongen utvecklade sig. … Vi sitter här i dag på samma plats som vi gjort de senaste sju åren. Det kommer att ta tid … Jag pratar med Chris [Ilitch] regelbundet under säsongen, och han har full koll på allt. Han är medveten om allt som händer. Jag tänker göra mitt jobb efter bästa förmåga, åtgärda de områden som behöver det, och jag tänker fullfölja det här.

Han fick även frågor om det behövs ytterligare förändringar i klubbledningen eller bland övrig hockeypersonal.

– Jag tycker att allt måste utvärderas, hur vi gör saker och ting, absolut. Det vore ignorant av mig att inte göra en mycket djupgående genomgång av vårt lag och vår organisation. Behövs stora omvälvningar? Kanske, kanske inte. Går det att lösa utan det? Ja.

Den Hall of Fame-meriterade centern var tydlig med vad laget behöver fokusera på de kommande månaderna.

– Mest uppenbart behöver vi bättre spelare … Det är upp till mig och min stab att förbättra det här laget.

Brist på starka centrar i Red Wings

Yzerman påpekade att Red Wings behöver bli djupare på centerpositionen. Trots spelare som lagkaptenen Dylan Larkin och den tidigare Rögle-spelaren Marco Kasper saknar laget bredden på center för att kunna mäta sig med lag som Tampa Bay Lightning, Edmonton Oilers och Colorado Avalanche, som alla är starka på den positionen.

– I slutändan, fortsatte Yzerman, är det upp till [huvudtränaren Todd McLellan] och mig och vår stab att göra dessa spelare bättre, förbereda dem bättre, göra dem tuffare, och samtidigt förbättra talangen runt dem.

Yzerman nämnde också att spelarna själva måste hitta ett sätt att ta sig igenom prövningarna under en 82 matcher lång säsong för att till slut nå målet att ta sig till slutspelet.

– Jag gick igenom det här som spelare själv, sade Yzerman. Upp- och nedgångar, misslyckanden, besvikelser. Man måste lära sig av det. Man måste anpassa sig och vara mentalt stark nog att ta sig igenom det. Det är en utmaning för många av våra killar.

Dylan Larkin får inte uppleva slutspel den här säsongen heller. Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

Vill göra Detroit svårare att möta: ”Annars får jag ta in andra spelare”

Som en del av den mentala styrkan påpekade Yzerman att den nuvarande truppen behöver hitta mer tuffhet, annars kan han behöva gå ut och hämta in spelare som gör Red Wings svårare att möta.

– Vi måste vara ett svårare lag att spela mot. Vi hör våra spelare prata om det. Mitt budskap till dem är: ”Grabbar, vi måste vara ett svårare lag att möta. För att göra det måste ni själva vara svårare att möta. Annars får jag se till att ta in andra spelare.”

Sammanfattningsvis ser Yzerman ändå vissa positiva delar från säsongen 2025/26. Även om laget inte levde upp till förväntningarna förstår mannen som kallas ”Stevie Y” att förändringar kan behövas för att få Detroit tillbaka till slutspelet.

– Vissa spelare bekräftar det vi tror på. När vi följer utvecklingen ser vi att det finns områden där vi behöver växa. … Man lär sig mycket av att vinna. Man lär sig mycket av att misslyckas. Vi behöver förändra vissa saker, men det handlar inte om att göra sig av med alla. Däremot behövs det väldigt raka samtal med vissa av våra spelare och att utmana dem att göra mer och bli bättre för att nå dit. I slutändan måste vi omge dem med mer talang.

